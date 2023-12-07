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PainRe: In (18+)

PainRe: In (18+) 0.073

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Версия:
0.073
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 645
Скриншоты
Описание

PainRe In - это захватывающая интерактивная визуальная новелла которая предлагает игрокам уникальный опыт участия в развитии сюжета Игра позволяет игрокам вживаться в различные роли каждая из которых имеет свою историю и влияет на ход игры Сюжет игры тесно переплетен с выборами которые делает игрок и каждое решение может повлечь за собой различные последствия что добавляет в игру элемент стратегии и глубины


В "PainRe In" игроки сталкиваются с множеством сюжетных веток и развилок которые приводят к различным концовкам в зависимости от сделанных выборов Это создает возможность для многократного прохождения игры исследуя разные пути и видя разные исходы истории Игроки должны внимательно подходить к каждому своему решению ведь даже незначительные на первый взгляд выборы могут иметь далеко идущие последствия


Информация о модах

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Скачать PainRe: In (18+) v0.073 MOD APK

Скачать PainRe: In (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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Старые версии PainRe: In (18+)
Version 0.053


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о PainRe: In (18+)


Комментарии (1)
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GANGSTA
GANGSTA 7 декабря 2023 13:13
Управление не завезли на андроид 🤣
0
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