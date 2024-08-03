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Forever To You! (18+)

Forever To You! (18+) 5.7.2

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Версия:
5.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 439 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 036
Скриншоты
Описание

Forever To You! — это захватывающая визуальная новелла, которая начинается с неожиданного события, изменяющего жизнь главного героя. Выйдя из дома ранним утром, погруженный в мысли о будущем, вы замечаете странного плачущего мужчину на скамейке. Подойдя ближе, обнаруживаете, что на скамейке никого нет, кроме колоды карт.


Подняв карты, перед вами появляется загадочная девушка в костюме арлекина. Она утверждает, что карты волшебные и позволят вам заполучить любую девушку, если вы сможете сыграть с ней и победить. Отсюда начинается ваше увлекательное приключение, полное романтики и неожиданностей.


Выбирайте, с кем вы хотите сыграть: соблазнительная преподавательница классики в колледже или, возможно, ваш друг детства, к которому вы уже давно испытываете чувства. Исследуйте, какие возможности откроют перед вами эти волшебные карты, и как ваши отношения будут развиваться в этой уникальной и магической истории.


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Скачать Forever To You! (18+) 439 Мб Ссылка 2 439 Мб
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