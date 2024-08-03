Описание

Forever To You! — это захватывающая визуальная новелла, которая начинается с неожиданного события, изменяющего жизнь главного героя. Выйдя из дома ранним утром, погруженный в мысли о будущем, вы замечаете странного плачущего мужчину на скамейке. Подойдя ближе, обнаруживаете, что на скамейке никого нет, кроме колоды карт.





Подняв карты, перед вами появляется загадочная девушка в костюме арлекина. Она утверждает, что карты волшебные и позволят вам заполучить любую девушку, если вы сможете сыграть с ней и победить. Отсюда начинается ваше увлекательное приключение, полное романтики и неожиданностей.





Выбирайте, с кем вы хотите сыграть: соблазнительная преподавательница классики в колледже или, возможно, ваш друг детства, к которому вы уже давно испытываете чувства. Исследуйте, какие возможности откроют перед вами эти волшебные карты, и как ваши отношения будут развиваться в этой уникальной и магической истории.