Описание

A New Place (18+) — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, выполненный в анимешном стиле и дополненный анимированными пикантными сценами. Главный герой — недавний выпускник колледжа, который вынужден бежать из шумного мегаполиса из-за сомнительных событий и скрываться в тихом провинциальном городке.





Оказавшись в новом месте, он быстро привлекает внимание местных жителей, особенно очаровательных девушек с разными характерами и интересами. Вас ждёт система выбора, влияющая на развитие сюжета и отношений, а также управление ресурсами и характеристиками персонажа. A New Place (18+) предлагает вариативность прохождений, интриги и романтические моменты, создавая уникальный опыт для любителей жанра. Начните свою новую жизнь и решите, кем вы станете в этом городе!