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A New Place (18+)

A New Place (18+) 0.15.0

Новая жизнь, тайны и соблазны в маленьком городке
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Версия:
0.15.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 387 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 325
Скриншоты
Описание

A New Place (18+) — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, выполненный в анимешном стиле и дополненный анимированными пикантными сценами. Главный герой — недавний выпускник колледжа, который вынужден бежать из шумного мегаполиса из-за сомнительных событий и скрываться в тихом провинциальном городке.


Оказавшись в новом месте, он быстро привлекает внимание местных жителей, особенно очаровательных девушек с разными характерами и интересами. Вас ждёт система выбора, влияющая на развитие сюжета и отношений, а также управление ресурсами и характеристиками персонажа. A New Place (18+) предлагает вариативность прохождений, интриги и романтические моменты, создавая уникальный опыт для любителей жанра. Начните свою новую жизнь и решите, кем вы станете в этом городе!


Информация о модах

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Скачать A New Place (18+) 387 Мб Ссылка 2 387 Мб
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Старые версии A New Place (18+)
Version 0.14.0 Version TG 0.14.0


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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