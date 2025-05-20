Passions Uncharted (18+) 0.4.0
Интриги, искушения и тайны на тропическом острове
Passions Uncharted — это взрослая ролевая игра, сочетающая романтику, интриги и жаркие встречи. После крушения самолёта вы оказываетесь на загадочном тропическом острове без воспоминаний о прошлом. Вас ждёт мир, полный опасностей и соблазнов, где каждый выбор может изменить вашу судьбу.
Познакомьтесь с разнообразными девушками, каждая из которых хранит свои секреты и желания. Решите, будете ли вы уступать искушениям или останетесь верны поиску ответов и плану побега. Passions Uncharted предлагает глубокий сюжет, динамичные отношения и интерактивные выборы, создавая уникальное приключение для взрослых. Готовы ли вы раскрыть тайны острова и своих страстей? Начните игру уже сегодня!
Добавлено дневное содержание третьего дня, включая:
– 1 нового персонажа (только предварительный показ)
– 3 новых откровенных изображения
– 2 новых карты
– 1 новый мини-гейм: Ловец ягод
– Музыкальное сопровождение для новых карт и сцен
– Добавлены лук и стрелы, а также механика стрельбы
– Новый рецепт крафта: стрелы
– Добавлено выпадение добычи после победы над врагами или существами
– Добавлено управление с помощью стрелок на клавиатуре
– Увеличено количество ресурсов на карте
– Завершён фон для сцены «Майя и кабан» (день 1)
– В главное меню добавлена кнопка "Благодарности" для Супер-спонсоров
Мелкие изменения и исправления багов:
– Исправлено: при возвращении Майи к ГГ и её сестре в пещере, ГГ назывался именем по умолчанию, а не выбранным игроком
– Исправлено: баг с лагерем обезьян, при котором игрок телепортировался в неправильное место после поимки обезьяной у выхода с карты
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