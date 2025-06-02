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Trap Resort (18+)

Trap Resort (18+) 0.2

Курорт, страсть и полный хаос — твой отпуск превращается в нечто большее
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 269 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Trap Resort — это откровенный визуальный роман с элементами управления, где ты неожиданно становишься владельцем тропического отеля… и единственным мужчиной среди троих эффектных сотрудниц. Каждые 5 минут — флирт, ссоры, соблазны и попытки хоть как-то удержать бизнес на плаву, когда в здании больше жара от сексуального напряжения, чем от солнца за окном. Денег нет, гостей — тоже, но у каждой героини есть свои идеи, как оживить курорт.


Ты сам решаешь, куда повернёт история: управлять отелем или поддаться искушениям, искать прибыли или удовольствия, строить отношения или нарываться на дикие сцены ревности. Игра радует качественным артом, озорным тоном и живыми диалогами, а возможности выбора открывают разные ветки — от романтики до откровенного безумия. Успех или соблазн — что выберешь ты под шум волн и в компании девушек, которые явно не просто горничные?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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