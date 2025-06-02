Описание

Trap Resort — это откровенный визуальный роман с элементами управления, где ты неожиданно становишься владельцем тропического отеля… и единственным мужчиной среди троих эффектных сотрудниц. Каждые 5 минут — флирт, ссоры, соблазны и попытки хоть как-то удержать бизнес на плаву, когда в здании больше жара от сексуального напряжения, чем от солнца за окном. Денег нет, гостей — тоже, но у каждой героини есть свои идеи, как оживить курорт.





Ты сам решаешь, куда повернёт история: управлять отелем или поддаться искушениям, искать прибыли или удовольствия, строить отношения или нарываться на дикие сцены ревности. Игра радует качественным артом, озорным тоном и живыми диалогами, а возможности выбора открывают разные ветки — от романтики до откровенного безумия. Успех или соблазн — что выберешь ты под шум волн и в компании девушек, которые явно не просто горничные?