Описание

Добро пожаловать в Free Pass (18+), интерактивный визуальный роман, действие которого происходит в стране со строгими законами и моральными нормами. Своим выбором вы можете помочь молодой женщине освободиться от угнетающего общества и потенциально обрести истинное счастье. Следите за ее историей, когда она отправляется в неожиданное путешествие, которое может спасти ее от жизни без любви или дать ей смелость выбрать то, что лучше для нее.





Принимайте решения, которые определят исход жизни вашего главного героя. Раскройте секреты, исследуйте скрытые пути и узнайте, что нужно этой молодой женщине, чтобы жить жизнью, наполненной целью и настоящей любовью. Сможете ли вы помочь ей принять правильное решение?