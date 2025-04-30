This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+) 2024-09-06
Останься после работы и узнай, чего хочет твоя загадочная коллега
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me — это визуальный роман с элементами выбора, где ты играешь за офисного сотрудника, оставшегося в тишине ночного офиса с одной коллегой. Каждые пять минут ты наблюдаешь за её действиями, отвечаешь на тонкие сигналы и решаешь, как развивать ситуацию. Простое общение может обернуться чем-то гораздо более личным.
Игра предлагает интригу, лёгкий флирт, многозначительные диалоги и несколько развилок в сюжете. Внимание к деталям и динамика "один на один" делают прохождение напряжённым и любопытным. Подходит для тех, кто ценит сценарии с двойным смыслом и ненавязчивое взаимодействие. Что она задумала — и что решишь ты?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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