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This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)

This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+) 2024-09-06

Останься после работы и узнай, чего хочет твоя загадочная коллега
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Версия:
2024-09-06
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
72
Скриншоты
Описание

This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me — это визуальный роман с элементами выбора, где ты играешь за офисного сотрудника, оставшегося в тишине ночного офиса с одной коллегой. Каждые пять минут ты наблюдаешь за её действиями, отвечаешь на тонкие сигналы и решаешь, как развивать ситуацию. Простое общение может обернуться чем-то гораздо более личным.


Игра предлагает интригу, лёгкий флирт, многозначительные диалоги и несколько развилок в сюжете. Внимание к деталям и динамика "один на один" делают прохождение напряжённым и любопытным. Подходит для тех, кто ценит сценарии с двойным смыслом и ненавязчивое взаимодействие. Что она задумала — и что решишь ты?


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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