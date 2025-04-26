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Pleasureville (18+)

Pleasureville (18+) 0.2

Переезжай в новый город, заводи знакомства и строь отношения в симуляторе свиданий
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 07:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 382 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29
Скриншоты
Описание

Pleasureville — это симулятор знакомств с элементами ролевой игры, где ты начинаешь новую жизнь в городе VAM City. Каждые пять минут ты встречаешь новых персонажей с разными характерами и интересами, зарабатываешь монеты, покупаешь подарки и строишь отношения. Всё зависит от твоих действий и выбора подхода к каждому знакомству.


Игра предлагает систему прокачки, лёгкий элемент экономики и свободу в развитии сюжета. Каждая встреча может стать началом особенной истории, если ты найдёшь правильный способ завоевать внимание. Игра ещё в разработке, но уже сейчас видно стремление сделать атмосферное и живое приключение для любителей жанра. Отличный вариант для тех, кто ценит лёгкие симуляторы с элементами свободы и постепенного прогресса.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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