Pleasureville (18+) 0.2
Переезжай в новый город, заводи знакомства и строь отношения в симуляторе свиданий
Pleasureville — это симулятор знакомств с элементами ролевой игры, где ты начинаешь новую жизнь в городе VAM City. Каждые пять минут ты встречаешь новых персонажей с разными характерами и интересами, зарабатываешь монеты, покупаешь подарки и строишь отношения. Всё зависит от твоих действий и выбора подхода к каждому знакомству.
Игра предлагает систему прокачки, лёгкий элемент экономики и свободу в развитии сюжета. Каждая встреча может стать началом особенной истории, если ты найдёшь правильный способ завоевать внимание. Игра ещё в разработке, но уже сейчас видно стремление сделать атмосферное и живое приключение для любителей жанра. Отличный вариант для тех, кто ценит лёгкие симуляторы с элементами свободы и постепенного прогресса.
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.