Описание

Pleasureville — это симулятор знакомств с элементами ролевой игры, где ты начинаешь новую жизнь в городе VAM City. Каждые пять минут ты встречаешь новых персонажей с разными характерами и интересами, зарабатываешь монеты, покупаешь подарки и строишь отношения. Всё зависит от твоих действий и выбора подхода к каждому знакомству.





Игра предлагает систему прокачки, лёгкий элемент экономики и свободу в развитии сюжета. Каждая встреча может стать началом особенной истории, если ты найдёшь правильный способ завоевать внимание. Игра ещё в разработке, но уже сейчас видно стремление сделать атмосферное и живое приключение для любителей жанра. Отличный вариант для тех, кто ценит лёгкие симуляторы с элементами свободы и постепенного прогресса.