Through the Lens (18+) 0.10
Исследуй тайны Парижа, раскрой легенду и построй отношения с теми, кто встанет на твою сторону
Through the Lens — это визуальный роман с элементами романтики, мистики и приключений, действие которого разворачивается в современном Париже. Ты играешь за главного героя, случайно оказавшегося втянутым в заговор, связанный с древней книгой и теневыми проектами корпорации Mirage Corp. Каждые пять минут — выбор, новая сцена, сближение с героинями или шаг ближе к тайне, которая переплетает прошлое с настоящим.
Игра следует гаремному маршруту, где главный герой выстраивает отношения со всеми героинями, без измен, предательств или NTR. В фокусе — глубокий сюжет, развивающиеся романтические линии и атмосферная подача, где интриги соседствуют с моментами личной близости. Игра работает офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет не просто пикантность, а историю с выбором, последствиями и намёком на древнюю правду, спрятанную на страницах старой книги.
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