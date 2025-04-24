Описание

Through the Lens — это визуальный роман с элементами романтики, мистики и приключений, действие которого разворачивается в современном Париже. Ты играешь за главного героя, случайно оказавшегося втянутым в заговор, связанный с древней книгой и теневыми проектами корпорации Mirage Corp. Каждые пять минут — выбор, новая сцена, сближение с героинями или шаг ближе к тайне, которая переплетает прошлое с настоящим.





Игра следует гаремному маршруту, где главный герой выстраивает отношения со всеми героинями, без измен, предательств или NTR. В фокусе — глубокий сюжет, развивающиеся романтические линии и атмосферная подача, где интриги соседствуют с моментами личной близости. Игра работает офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет не просто пикантность, а историю с выбором, последствиями и намёком на древнюю правду, спрятанную на страницах старой книги.