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Through the Lens (18+)

Through the Lens (18+) 0.10

Исследуй тайны Парижа, раскрой легенду и построй отношения с теми, кто встанет на твою сторону
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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 411 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Through the Lens — это визуальный роман с элементами романтики, мистики и приключений, действие которого разворачивается в современном Париже. Ты играешь за главного героя, случайно оказавшегося втянутым в заговор, связанный с древней книгой и теневыми проектами корпорации Mirage Corp. Каждые пять минут — выбор, новая сцена, сближение с героинями или шаг ближе к тайне, которая переплетает прошлое с настоящим.


Игра следует гаремному маршруту, где главный герой выстраивает отношения со всеми героинями, без измен, предательств или NTR. В фокусе — глубокий сюжет, развивающиеся романтические линии и атмосферная подача, где интриги соседствуют с моментами личной близости. Игра работает офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет не просто пикантность, а историю с выбором, последствиями и намёком на древнюю правду, спрятанную на страницах старой книги.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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