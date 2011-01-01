Описание

Edges of Adulthood (18+) — это визуальный роман с нелинейным сюжетом, системой выбора и взрослыми темами. Ты играешь за студента, поступившего в престижный университет в попытке вытащить семью из долговой ямы. Каждые несколько минут — новая сцена: лекции, подработки, встречи с разными персонажами и предложения, которые сложно отклонить. Игра постепенно раскрывает напряжённый фон: соседняя страна в состоянии войны, и на этом хаосе рождаются полулегальные схемы заработка, соблазнительные, но рискованные.





Тебе предстоит балансировать между учёбой, деньгами и отношениями — с сокурсниками, наставниками и теми, кто предлагает помощь с двойным дном. Сюжет адаптируется под твои решения: от честного пути до морально скользких договоров. В игре много персонажей с уникальными характерами, ветвящийся сценарий, сцены 18+ и возможность переигрывать с новыми исходами. Проект работает офлайн и рассчитан на тех, кто ищет не только пикантность, но и сюжет с последствиями. Вступаешь во взрослую жизнь — готов ли ты к её цене?