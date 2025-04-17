Описание

City of Sin (18+) — это визуальный роман для взрослых с детективной линией, насыщенной откровенными сценами и политическими интригами. Ты играешь за сотрудницу полиции, которая внедряется в закрытый клуб, где вершатся сделки, рушатся карьеры и продаётся всё — за нужную цену. Каждые несколько минут ты ведёшь диалог, добываешь информацию, оказываешься в двусмысленных ситуациях и решаешь: идти по следу или поддаться искушению. Атмосфера напряжения держит до конца, а отточенные 3D-рендеры придают глубину каждой сцене.





Выбор — ключевой элемент: как ты ведёшь себя в клубе, с кем сближаешься, кого провоцируешь — всё это влияет на ход истории. Возможны разные концовки, включая падение, разоблачение и раскрытие одной из самых мрачных городских тайн. Сюжет не спешит — он разворачивается через диалоги, уловки, власть и удовольствие. Игра полностью офлайн, без доната, рассчитана на тех, кто ценит сюжет с перчинкой и готов заглянуть в самые тёмные уголки «города греха».