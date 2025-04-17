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City of Sin (18+)

City of Sin (18+) Demo

Расследуй тайны элитного клуба, соблазняй, шантажируй и ищи правду в городе греха
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 239 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

City of Sin (18+) — это визуальный роман для взрослых с детективной линией, насыщенной откровенными сценами и политическими интригами. Ты играешь за сотрудницу полиции, которая внедряется в закрытый клуб, где вершатся сделки, рушатся карьеры и продаётся всё — за нужную цену. Каждые несколько минут ты ведёшь диалог, добываешь информацию, оказываешься в двусмысленных ситуациях и решаешь: идти по следу или поддаться искушению. Атмосфера напряжения держит до конца, а отточенные 3D-рендеры придают глубину каждой сцене.


Выбор — ключевой элемент: как ты ведёшь себя в клубе, с кем сближаешься, кого провоцируешь — всё это влияет на ход истории. Возможны разные концовки, включая падение, разоблачение и раскрытие одной из самых мрачных городских тайн. Сюжет не спешит — он разворачивается через диалоги, уловки, власть и удовольствие. Игра полностью офлайн, без доната, рассчитана на тех, кто ценит сюжет с перчинкой и готов заглянуть в самые тёмные уголки «города греха».


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Скачать City of Sin (18+) 239 Мб Ссылка 2 239 Мб
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