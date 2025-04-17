Описание

Family Secrets — это визуальный роман 18+, где на фоне университетской жизни разворачивается насыщенная история о притяжении, лжи и скрытых мотивах. Алекс, юный студент, переезжает за границу, чтобы учиться в престижном университете. Он поселяется в доме своей тёти Николь — месте, где, как вскоре выясняется, за фасадом идеальной семьи скрывается клубок напряжений, недоговорённостей и желания. Пропавший глава семьи, две загадочные кузины, экзотичная горничная — всё это становится частью истории, в которой каждый шаг Алекса меняет ход событий.





Игра умело балансирует между атмосферой лёгкой повседневности и медленно раскрывающимся драматическим подтекстом. Скрытые желания, психологические игры, запретные симпатии и семейные интриги — всё это подано через хорошо проработанные диалоги, разветвлённые сюжетные линии и систему выборов с реальными последствиями. Family Secrets исследует серые зоны морали и ставит перед игроком вопросы без очевидных ответов: кому можно доверять? Где проходит грань между чувствами и манипуляцией? И что ты сделаешь, когда правда окажется темнее, чем ты ожидал?