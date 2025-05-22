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Winter Memories (18+)

Winter Memories (18+) 1.08

Трогательная зимняя история о дружбе, любви и новых началах
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Версия:
1.08
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 304
Скриншоты
Описание

Winter Memories — это атмосферный визуальный роман, продолжающий историю Юи, Рио и Миюки после незабываемого лета. Прошло полгода, и с приходом зимы, покрытой падающим снегом, начинается новая глава вашей жизни.


Наслаждайтесь глубокими диалогами, эмоциональными моментами и романтическими событиями, которые раскрывают отношения между героями. Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, полной тепла, воспоминаний и новых надежд, где каждый выбор формирует дальнейший путь истории.


Информация о модах

Шаг 1 : Загрузите необходимые файлы.

Файл игры

Вставить kin-kun.zip

Шаг 2 : Загрузите последнюю версию Joiplay со страницы Patreon, ссылка указана ниже.

Шаг 3 : Установите загруженную последнюю версию Joiplay и запустите ее для получения необходимых разрешений.

Шаг 4 : Извлеките файл игры с помощью любого инструмента.

Шаг 5 : После предыдущего шага перейдите в файл kin-kun.zip и измените расширение файла с .zip на .rga.

Inject_kin-kun.zip -> Inject_kin-kun.rga

Шаг 6 : Хорошо, мы на полпути. Далее нужно запустить игру через Joiplay.

Перейдите в папку, в которую вы извлекли, вы увидите папку «www» внутри этой папки, выберите index.html, запустите ее с помощью Joiplay.


Winter_Memories_v1.08->Winter Memories (Kagura v1.08) ->www ->index.html -> запустить в Joiplay.

Шаг 7 : Долго нажмите на иконку. Выберите Patch, затем ДОБАВЬТЕ Inject_kin-kun.rga.

Шаг 8 : Все необходимые процессы завершены. Вы завершили все, и игра готова к игре.

Показать полностью

Скачать Winter Memories (18+) v1.08 MOD APK

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Game File 1.8 Гб Game File (Ссылка 2) 1.8 Гб Inject kin-kun 1.8 Гб Inject kin-kun (Ссылка 2) 1.8 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Winter Memories (18+)


Комментарии (6)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 7 марта 2025 01:25
лучший друг леонида, постараемся добавить, если сделают.
0
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лучший друг леонида
лучший друг леонида 6 марта 2025 19:39
русификация будет? саммер меморис нашел, эту нет
0
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Габен
Габен 21 февраля 2025 00:40
У меня персонаж сразу кончает без остановки. Будто кнопка запала. Как его остановить?
+1
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Арсен
Арсен 9 февраля 2025 01:50
Я потратил 4 часа пока скачал распаковал но у меня возникли проблемы с этим файлом .zip как поменять расширение ? На . rga
0
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 23 января 2025 01:35
Умный, Если в игре его нет. то никак. Только при помощи переводчиков
0
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Умный
Умный 22 января 2025 20:45
Как включить русский язык?
0
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