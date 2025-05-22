Winter Memories (18+) 1.08
Трогательная зимняя история о дружбе, любви и новых началах
Winter Memories — это атмосферный визуальный роман, продолжающий историю Юи, Рио и Миюки после незабываемого лета. Прошло полгода, и с приходом зимы, покрытой падающим снегом, начинается новая глава вашей жизни.
Наслаждайтесь глубокими диалогами, эмоциональными моментами и романтическими событиями, которые раскрывают отношения между героями. Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, полной тепла, воспоминаний и новых надежд, где каждый выбор формирует дальнейший путь истории.
Шаг 1 : Загрузите необходимые файлы.
Файл игры
Вставить kin-kun.zip
Шаг 2 : Загрузите последнюю версию Joiplay со страницы Patreon, ссылка указана ниже.
Шаг 3 : Установите загруженную последнюю версию Joiplay и запустите ее для получения необходимых разрешений.
Шаг 4 : Извлеките файл игры с помощью любого инструмента.
Шаг 5 : После предыдущего шага перейдите в файл kin-kun.zip и измените расширение файла с .zip на .rga.
Inject_kin-kun.zip -> Inject_kin-kun.rga
Шаг 6 : Хорошо, мы на полпути. Далее нужно запустить игру через Joiplay.
Перейдите в папку, в которую вы извлекли, вы увидите папку «www» внутри этой папки, выберите index.html, запустите ее с помощью Joiplay.
Winter_Memories_v1.08->Winter Memories (Kagura v1.08) ->www ->index.html -> запустить в Joiplay.
Шаг 7 : Долго нажмите на иконку. Выберите Patch, затем ДОБАВЬТЕ Inject_kin-kun.rga.
Шаг 8 : Все необходимые процессы завершены. Вы завершили все, и игра готова к игре.
Скачать Winter Memories (18+) v1.08 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.