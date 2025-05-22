Информация о модах

Шаг 1 : Загрузите необходимые файлы.

Файл игры

Вставить kin-kun.zip

Шаг 2 : Загрузите последнюю версию Joiplay со страницы Patreon, ссылка указана ниже.

Шаг 3 : Установите загруженную последнюю версию Joiplay и запустите ее для получения необходимых разрешений.

Шаг 4 : Извлеките файл игры с помощью любого инструмента.

Шаг 5 : После предыдущего шага перейдите в файл kin-kun.zip и измените расширение файла с .zip на .rga.

Inject_kin-kun.zip -> Inject_kin-kun.rga

Шаг 6 : Хорошо, мы на полпути. Далее нужно запустить игру через Joiplay.

Перейдите в папку, в которую вы извлекли, вы увидите папку «www» внутри этой папки, выберите index.html, запустите ее с помощью Joiplay.





Winter_Memories_v1.08->Winter Memories (Kagura v1.08) ->www ->index.html -> запустить в Joiplay.

Шаг 7 : Долго нажмите на иконку. Выберите Patch, затем ДОБАВЬТЕ Inject_kin-kun.rga.

Шаг 8 : Все необходимые процессы завершены. Вы завершили все, и игра готова к игре.