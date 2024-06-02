OH MY WAIFU – это набор мини-игр, созданный специально для тех, кто хочет погрузиться в мир аниме и стать главным героем своего собственного приключения. В этой игре игроки получают полный контроль над действиями, участвуя в различных этапах, где каждый предлагает уникальную вайфу, ожидающую внимания.





Особенностью "OH MY WAIFU" является отсутствие диалогов, предыстории или любых других элементов, которые могли бы отвлечь от основного процесса игры. Здесь всё сосредоточено на взаимодействии с персонажами и наслаждении моментом. Игры включают в себя простую, но качественную анимацию, реалистичную физику и интуитивно понятные элементы управления, что позволяет легко погрузиться в игровой процесс.