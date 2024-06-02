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OH MY WAIFU (18+)

OH MY WAIFU (18+) 3.2.0

12
2
Скачать (180 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
3.2.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
1
Просмотров:
29 019

OH MY WAIFU – это набор мини-игр, созданный специально для тех, кто хочет погрузиться в мир аниме и стать главным героем своего собственного приключения. В этой игре игроки получают полный контроль над действиями, участвуя в различных этапах, где каждый предлагает уникальную вайфу, ожидающую внимания.


Особенностью "OH MY WAIFU" является отсутствие диалогов, предыстории или любых других элементов, которые могли бы отвлечь от основного процесса игры. Здесь всё сосредоточено на взаимодействии с персонажами и наслаждении моментом. Игры включают в себя простую, но качественную анимацию, реалистичную физику и интуитивно понятные элементы управления, что позволяет легко погрузиться в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать OH MY WAIFU (18+) 3.2.0 взлом

Скачать OH MY WAIFU (18+)
180 Мб
Ссылка 2
180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о OH MY WAIFU (18+)


Комментарии (1)
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Дид
Дид 8 марта 2024 18:51
она на русском?
+1
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