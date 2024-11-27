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GENEX LOVE (18+)

GENEX LOVE (18+) P2 v2.1.0

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Версия:
P2 v2.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 999 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 418
Скриншоты
Описание

Genex Love - погружает игроков в удивительный мир, где обитают "одаренные" люди с уникальными способностями. Вы – обычный мальчик, который всю жизнь мечтал стать Героем, но, к сожалению, у вас нет никаких особых талантов. Все меняется с появлением вашего "Генекса", который открывает двери в мир героизма.


В игре вы отправляетесь в захватывающее путешествие, чтобы "стать Героем" (или, возможно, антигероем?), исследуя свои новообретенные "способности". По ходу игры вам предстоит встречать очаровательных персонажей, выживать в школьных буднях и, возможно, даже влюбиться. "Genex Love" предлагает глубокий сюжет, где каждое ваше решение влияет на развитие истории. Эта игра идеально подходит для тех, кто любит ролевые игры с элементами романтики и приключений, где можно самому решать, кем стать – героем или антигероем.


Информация о модах

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Скачать GENEX LOVE (18+) vP2 v2.1.0 MOD APK

Скачать GENEX LOVE (18+) 999 Мб Ссылка 2 999 Мб
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Старые версии GENEX LOVE (18+)
Version 0.9.96 Version TG 0.9.96


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