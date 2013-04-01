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The Five Star Stories (18+)

The Five Star Stories (18+) 0.8.0

Визуальный роман, в котором автор воплощает вдохновляющие истории
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Версия:
0.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 903
Скриншоты
Описание

The Five Star Stories - это визуальный роман, созданный автором, который решил воплотить в жизнь истории, которые нашел в Интернете и которые вдохновили его. Он рассказывает о том, как он начал создавать 3D-сцены и визуализировать эти истории, чтобы предоставить читателям не просто описание, а действие и визуальные образы.


Автор уделяет внимание тому, что он упорно тренировался, чтобы достичь этой цели, и гордится своим достижением. Визуальный роман представляет собой способ поделиться этими историями с другими и позволить им насладиться действием и визуальными аспектами.


Особенностью этого визуального романа является отсутствие кнопок выбора, что означает, что читатель не будет сталкиваться с лабиринтами выбора и не потеряется в сюжете. Вместо этого автор предоставляет возможность просто наслаждаться историей и визуальными образами.


Информация о модах

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Скачать The Five Star Stories (18+) v0.8.0 MOD APK

Скачать The Five Star Stories (18+) 333 Мб Ссылка 2 333 Мб
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Старые версии The Five Star Stories (18+)
Version 0.5 Version 0.7 Version 0.7.2 Version TG 0.7.2


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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