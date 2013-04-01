Описание

The Five Star Stories - это визуальный роман, созданный автором, который решил воплотить в жизнь истории, которые нашел в Интернете и которые вдохновили его. Он рассказывает о том, как он начал создавать 3D-сцены и визуализировать эти истории, чтобы предоставить читателям не просто описание, а действие и визуальные образы.





Автор уделяет внимание тому, что он упорно тренировался, чтобы достичь этой цели, и гордится своим достижением. Визуальный роман представляет собой способ поделиться этими историями с другими и позволить им насладиться действием и визуальными аспектами.





Особенностью этого визуального романа является отсутствие кнопок выбора, что означает, что читатель не будет сталкиваться с лабиринтами выбора и не потеряется в сюжете. Вместо этого автор предоставляет возможность просто наслаждаться историей и визуальными образами.