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War of Mine (18+)

War of Mine (18+) 0.1.0

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 169
Скриншоты
Описание

War of Mine — это история, разворачивающаяся в мире, который все еще восстанавливается после разрушительной войны. Пять лет прошло с момента падения Генезиса, и теперь остатки цивилизации медленно поднимаются из руин, стараясь вернуть утраченное. В центре событий — Орсэ, мирная и нейтральная земля, которая всегда избегала участия в конфликтах. В этом году Орсэ становится местом проведения значимого мероприятия, привлекающего внимание посетителей со всех уголков мира.


Событие этого года обещает быть особенно примечательным благодаря участию двух ключевых фигур: Силены, знаменитого идола из Элизиона, и сенатора Дамиана из Велрона. Их присутствие на мероприятии вызывает волну интереса и обсуждений, поскольку оба играют важные роли в послевоенном мире. Силена, чья популярность и влияние достигли пика, символизирует надежду и возрождение, в то время как Дамиан, сенатор из Велрона, представляет собой силу и политическую стабильность, столь необходимую для восстановления разрушенного мира.


На фоне этого важного события игрокам предстоит исследовать мир, который все еще находится на грани, и узнать, как война продолжает влиять на жизнь людей. Взаимодействия между персонажами, скрытые интриги и политические маневры создадут уникальный и напряженный сюжет, где каждое ваше решение может повлиять на дальнейший ход истории. War of Mine обещает стать увлекательным и многослойным повествованием, погружая вас в мир, где прошлое еще не отпустило, а будущее зависит от каждого сделанного шага.


Информация о модах

Episode 1 – v0.1.0
– Вы встанете на место Элайзы, решительной участницы Сопротивления «Надежда», вместе с её верным напарником Закки.
– Их поручили расследовать и вернуть предполагаемое биологическое оружие, охраняемое элитным подразделением Элизиона — Стражами.
– Миссия идёт непредсказуемо: вы обнаружите и пробудите Авангард (ваш персонаж).

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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