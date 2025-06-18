War of Mine (18+) 0.1.0
War of Mine — это история, разворачивающаяся в мире, который все еще восстанавливается после разрушительной войны. Пять лет прошло с момента падения Генезиса, и теперь остатки цивилизации медленно поднимаются из руин, стараясь вернуть утраченное. В центре событий — Орсэ, мирная и нейтральная земля, которая всегда избегала участия в конфликтах. В этом году Орсэ становится местом проведения значимого мероприятия, привлекающего внимание посетителей со всех уголков мира.
Событие этого года обещает быть особенно примечательным благодаря участию двух ключевых фигур: Силены, знаменитого идола из Элизиона, и сенатора Дамиана из Велрона. Их присутствие на мероприятии вызывает волну интереса и обсуждений, поскольку оба играют важные роли в послевоенном мире. Силена, чья популярность и влияние достигли пика, символизирует надежду и возрождение, в то время как Дамиан, сенатор из Велрона, представляет собой силу и политическую стабильность, столь необходимую для восстановления разрушенного мира.
На фоне этого важного события игрокам предстоит исследовать мир, который все еще находится на грани, и узнать, как война продолжает влиять на жизнь людей. Взаимодействия между персонажами, скрытые интриги и политические маневры создадут уникальный и напряженный сюжет, где каждое ваше решение может повлиять на дальнейший ход истории. War of Mine обещает стать увлекательным и многослойным повествованием, погружая вас в мир, где прошлое еще не отпустило, а будущее зависит от каждого сделанного шага.
Episode 1 – v0.1.0
– Вы встанете на место Элайзы, решительной участницы Сопротивления «Надежда», вместе с её верным напарником Закки.
– Их поручили расследовать и вернуть предполагаемое биологическое оружие, охраняемое элитным подразделением Элизиона — Стражами.
– Миссия идёт непредсказуемо: вы обнаружите и пробудите Авангард (ваш персонаж).
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