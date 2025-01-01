Описание

Cursed Affection — это мистическая история, в которой вы играете роль маршала, которому поручено следить за небольшим умирающим городом с населением около 300 человек. Однажды ночью, возвращаясь на станцию после долгого дня, вы получаете тревожный звонок о подозрительных людях, замеченных с факелами в старой заброшенной церкви. Заинтересованный происходящим, вы отправляетесь исследовать руины и обнаруживаете раненую и без сознания девушку, окруженную оккультными символами и загадочной обстановкой.





Спасая девушку, вы приводите её в полицейский участок, где работает ваша беременная девушка, которая также исполняет обязанности медсестры. Однако после этого странные и необъяснимые события начинают происходить в вашем городе. С течением времени вы начинаете ощущать странное влечение к спасенной девушке, и это влечение не проходит мимо внимания вашей девушки. Вместе вы погружаетесь в мир сверхъестественного, пытаясь разобраться в таинственных событиях и в том, как они связаны с появлением незнакомки.





По мере того, как сюжет развивается, вы сталкиваетесь с многочисленными выборами, которые будут определять не только судьбу города, но и ваши отношения с двумя женщинами. Ваши решения приведут к различным исходам, включая возможное развитие отношений втроем. Cursed Affection предлагает глубокий и атмосферный сюжет, где мистика и страсть переплетаются, создавая уникальный игровой опыт, полный неожиданных поворотов и эмоциональных испытаний.