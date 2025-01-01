android-1.ru / Игры / Эротические игры / Cursed Affection (18+)
Cursed Affection (18+)

Cursed Affection (18+) Episode 8

3
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Episode 8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 865 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 469
Скриншоты
Описание

Cursed Affection — это мистическая история, в которой вы играете роль маршала, которому поручено следить за небольшим умирающим городом с населением около 300 человек. Однажды ночью, возвращаясь на станцию после долгого дня, вы получаете тревожный звонок о подозрительных людях, замеченных с факелами в старой заброшенной церкви. Заинтересованный происходящим, вы отправляетесь исследовать руины и обнаруживаете раненую и без сознания девушку, окруженную оккультными символами и загадочной обстановкой.


Спасая девушку, вы приводите её в полицейский участок, где работает ваша беременная девушка, которая также исполняет обязанности медсестры. Однако после этого странные и необъяснимые события начинают происходить в вашем городе. С течением времени вы начинаете ощущать странное влечение к спасенной девушке, и это влечение не проходит мимо внимания вашей девушки. Вместе вы погружаетесь в мир сверхъестественного, пытаясь разобраться в таинственных событиях и в том, как они связаны с появлением незнакомки.


По мере того, как сюжет развивается, вы сталкиваетесь с многочисленными выборами, которые будут определять не только судьбу города, но и ваши отношения с двумя женщинами. Ваши решения приведут к различным исходам, включая возможное развитие отношений втроем. Cursed Affection предлагает глубокий и атмосферный сюжет, где мистика и страсть переплетаются, создавая уникальный игровой опыт, полный неожиданных поворотов и эмоциональных испытаний.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры 18+
Игры 18+

Скачать Cursed Affection (18+) vEpisode 8 MOD APK

Скачать Cursed Affection (18+) 865 Мб Ссылка 2 865 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Cursed Affection (18+)
Version Ep.1 Version Ep.3 Version Ep. 5 Version Ep.5 Version TG Ep.5 Version TG Ep. 5 Version TG Ep.3 Version TG Ep.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Family Secrets- Sweet Sister (18+)
Family Secrets- Sweet Sister (18+)
Version: 1.0
Sylvia (18+)
Sylvia (18+)
Version: 2025.01B
Vault Repopulation (18+)
Vault Repopulation (18+)
Version: 2.5
Boss Of The Gym (18+)
Boss Of The Gym (18+)
Version: 0.15
Cheeky: Take Two (18+)
Cheeky: Take Two (18+)
Version: 0.19
Pure Temptation (18+)
Pure Temptation (18+)
Version: 0.2
NTR Loop (18+)
NTR Loop (18+)
Version: Final
School of Harem (18+)
School of Harem (18+)
Version: 0.10a

Отзывы о Cursed Affection (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив