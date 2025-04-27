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The Patriarch (18+)

The Patriarch (18+) 0.11a

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Версия:
0.11a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 860 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 201
Скриншоты
Описание

The Patriarch – это захватывающая игра, где сюжет разворачивается вокруг главного героя, который отправляется в двухнедельный поход с парой друзей. Игра начинается после того, как друзья замечают, что главный герой сильно пострадал от недавнего расставания и решают помочь ему восстановиться, предложив разделить с ним отпуск.


В течение первой недели похода в дикой природе, главный герой и его друзья становятся значительно ближе, чем это было предполагаемо изначально. Однако, по мере развития истории, группа начинает замечать, что вокруг происходят странные вещи, что добавляет элемент тайны и неизвестности в игру.


Игра задает вопросы о желании и возможности возвращения к прежней жизни после испытанных приключений и эмоциональных изменений. Это ставит перед игроками моральные дилеммы и выборы, влияющие на дальнейшее развитие сюжета и отношения между персонажами.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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