The Patriarch (18+) 0.11a
The Patriarch – это захватывающая игра, где сюжет разворачивается вокруг главного героя, который отправляется в двухнедельный поход с парой друзей. Игра начинается после того, как друзья замечают, что главный герой сильно пострадал от недавнего расставания и решают помочь ему восстановиться, предложив разделить с ним отпуск.
В течение первой недели похода в дикой природе, главный герой и его друзья становятся значительно ближе, чем это было предполагаемо изначально. Однако, по мере развития истории, группа начинает замечать, что вокруг происходят странные вещи, что добавляет элемент тайны и неизвестности в игру.
Игра задает вопросы о желании и возможности возвращения к прежней жизни после испытанных приключений и эмоциональных изменений. Это ставит перед игроками моральные дилеммы и выборы, влияющие на дальнейшее развитие сюжета и отношения между персонажами.
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.