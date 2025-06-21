Concert Girls (18+) 0.4.0
Concert Girls – это визуальный роман, ориентированный на взрослую аудиторию, где игроки погружаются в мир музыкальной индустрии. В этой игре основной акцент сделан на поиске и подготовке талантливых исполнительниц, как для сольных выступлений, так и для создания музыкальных групп.
Игроки берут на себя роль главного героя, который стремится набраться опыта в музыкальном бизнесе с целью в будущем открыть собственное агентство. Этот путь включает в себя взаимодействие с различными персонажами, в основном женщинами, желающими сделать карьеру в музыкальной индустрии.
Сюжет игры вращается вокруг построения отношений и развития карьеры этих персонажей. Игрокам предстоит принимать ключевые решения, которые будут влиять на развитие сюжета и будущее их протеже. Важным элементом является стратегия продвижения и развития карьеры музыкальных исполнительниц, что требует от игроков умения планировать и принимать решения.
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