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Concert Girls (18+)

Concert Girls (18+) 0.4.0

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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 252 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 350
Скриншоты
Описание

Concert Girls – это визуальный роман, ориентированный на взрослую аудиторию, где игроки погружаются в мир музыкальной индустрии. В этой игре основной акцент сделан на поиске и подготовке талантливых исполнительниц, как для сольных выступлений, так и для создания музыкальных групп.


Игроки берут на себя роль главного героя, который стремится набраться опыта в музыкальном бизнесе с целью в будущем открыть собственное агентство. Этот путь включает в себя взаимодействие с различными персонажами, в основном женщинами, желающими сделать карьеру в музыкальной индустрии.


Сюжет игры вращается вокруг построения отношений и развития карьеры этих персонажей. Игрокам предстоит принимать ключевые решения, которые будут влиять на развитие сюжета и будущее их протеже. Важным элементом является стратегия продвижения и развития карьеры музыкальных исполнительниц, что требует от игроков умения планировать и принимать решения.


Информация о модах

полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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