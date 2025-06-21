Описание

Sisterly Affair приглашает тебя в уютный, но полно напряжения дом, где приезд младшей сестры жены приводит к тонкой игре взглядов, ощущений и запретных мыслей. С первых минут ты наблюдаешь, как дружеское любопытство между главными героями постепенно превращается в волну взаимного притяжения. Супруга хранит молчание, а каждый разговор за завтраком или вечерний фильм добавляет новую искру в растущий эмоциональный конфликт. В тишине гостиных коридоров и на кухне, где задерживается аромат кофе, ты решаешь: сохранить ли стабильность брака или рискнуть всем ради неуловимого чувства.





Геймплей строится на нелинейных развилках: твои реплики, жесты и решения формируют уровни доверия, ревности и близости между персонажами. Ветви сюжета ведут к нескольким финалам — от сохранённой семьи до неожиданного альянса или полного разрыва. Ты контролируешь темп отношений, открываешь новые сцены через систему «честность / тайна» и собираешь галерею иллюстраций, нарисованных нейросетью. Легко вернуться к ключевому выбору и увидеть, как меняется атмосфера дома, когда герой идёт по другому пути. В итоге именно твоя искренность или скрытность решит, во что выльется этот тонкий баланс между долгом и притяжением.