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Sisterly Affair (18+)

Sisterly Affair (18+) Final

Тайный выбор между долгом и притяжением в семейной драме интерактивных решений
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 274 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
176
Скриншоты
Описание

Sisterly Affair приглашает тебя в уютный, но полно напряжения дом, где приезд младшей сестры жены приводит к тонкой игре взглядов, ощущений и запретных мыслей. С первых минут ты наблюдаешь, как дружеское любопытство между главными героями постепенно превращается в волну взаимного притяжения. Супруга хранит молчание, а каждый разговор за завтраком или вечерний фильм добавляет новую искру в растущий эмоциональный конфликт. В тишине гостиных коридоров и на кухне, где задерживается аромат кофе, ты решаешь: сохранить ли стабильность брака или рискнуть всем ради неуловимого чувства.


Геймплей строится на нелинейных развилках: твои реплики, жесты и решения формируют уровни доверия, ревности и близости между персонажами. Ветви сюжета ведут к нескольким финалам — от сохранённой семьи до неожиданного альянса или полного разрыва. Ты контролируешь темп отношений, открываешь новые сцены через систему «честность / тайна» и собираешь галерею иллюстраций, нарисованных нейросетью. Легко вернуться к ключевому выбору и увидеть, как меняется атмосфера дома, когда герой идёт по другому пути. В итоге именно твоя искренность или скрытность решит, во что выльется этот тонкий баланс между долгом и притяжением.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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