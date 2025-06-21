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Margarets Sin (18+)

Margarets Sin (18+) Demo

Запреты рушатся, случай сводит сердца и открывает путь новой страсти
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
126
Скриншоты
Описание

Margarets Sin — интерактивная романтическая драма в формате визуальной новеллы. Ты играешь за молодую женщину, воспитанную в строгих традициях и пережившую скорый развод. Пустой дом отзывается эхом запретов, пока судьба не сводит тебя с внимательным соседом: один смелый разговор, ночной поход в кафе, неуверенное прикосновение — и привычные стены трескаются. Каждая сцена, словно снимок полароидом, фиксирует шаг от робости к свободе и заставляет гадать, что окажется по-настоящему грешным.


Дальше — только твой выбор. Управляй шкалами доверия и смелости: поддержи подругу, рискни флиртом или останься дома, чтобы собрать мысли. Разветвлённый сюжет ведёт к шести финалам — от тихой семейной гавани до дерзкого побега в чужом кабриолете. Игра полностью офлайн, тексты на русском, донат ограничен косметикой: автосейв сохранит прогресс, если придётся прерваться. Решай, какие запреты падут первыми, и узнай, сможет ли героиня найти любовь, не потеряв себя.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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