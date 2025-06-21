Описание

Margarets Sin — интерактивная романтическая драма в формате визуальной новеллы. Ты играешь за молодую женщину, воспитанную в строгих традициях и пережившую скорый развод. Пустой дом отзывается эхом запретов, пока судьба не сводит тебя с внимательным соседом: один смелый разговор, ночной поход в кафе, неуверенное прикосновение — и привычные стены трескаются. Каждая сцена, словно снимок полароидом, фиксирует шаг от робости к свободе и заставляет гадать, что окажется по-настоящему грешным.





Дальше — только твой выбор. Управляй шкалами доверия и смелости: поддержи подругу, рискни флиртом или останься дома, чтобы собрать мысли. Разветвлённый сюжет ведёт к шести финалам — от тихой семейной гавани до дерзкого побега в чужом кабриолете. Игра полностью офлайн, тексты на русском, донат ограничен косметикой: автосейв сохранит прогресс, если придётся прерваться. Решай, какие запреты падут первыми, и узнай, сможет ли героиня найти любовь, не потеряв себя.