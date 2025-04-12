Neon Moon (18+) 0.1.7
В мире неона и выцветших надежд даже рутина может звучать, как приговор
Neon Moon — это история о буднях, завернутых в обертку киберпанка, где блеск города Нео-Детройт лишь подчеркивает серость повседневности. Вы — бывший детектив, переживший провал, и теперь снова в строю… но уже в самом низу. Никаких громких дел, взрывов и похищений. Только пустые улицы, бессмысленные звонки, обыденные патрули и диалоги с гражданами, которым давно всё равно. Это не игра про героизм. Это игра про человека, которого не ждали и который не ждет ничего от мира. Но именно в этом — её сила.
Neon Moon ловко балансирует между иронией, грустью и циничным юмором. Здесь нет цели «спасти мир», но есть шанс — увидеть его насквозь: с трещинами, кривыми вывесками, неоновыми тенями и разговорами, от которых хочется закурить даже некурящим. И да, здесь иногда есть сиськи и задницы — но не ради клише, а потому что это Нео-Детройт. Место, где даже мрак выглядит красиво, а одиночество — почти уютно. Это не просто патруль. Это медленное, впитанное в кожу проживание чужой, но пугающе узнаваемой жизни.
Версия v0.1.7
🆕 Новый контент:
– 2 новых персонажа:
Познакомьтесь с Сандрой и Саймоном Макдоналд — брат и сестра с собственными историями… и сюрпризами
– Новая локация:
Спортзал — свежая зона с новыми взаимодействиями и сценами
– 2 новые сцены:
Открываются по мере прохождения сюжета или взаимодействия с новыми персонажами
– Новый постер:
Небольшое декоративное обновление в квартире Трейси
🔧 Улучшения:
– Переделана система галереи:
Интерфейс стал чище и удобнее — теперь проще находить и пересматривать любимые сцены
💡 Это последнее обновление текущей версии Neon Moon, поскольку разработка переходит в стадию полного ремейка.
Оставайтесь с нами — скоро будет больше информации. Спасибо за вашу поддержку!
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