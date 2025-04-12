android-1.ru / Игры / Эротические игры / Neon Moon (18+)
Neon Moon (18+)

Neon Moon (18+) 0.1.7

В мире неона и выцветших надежд даже рутина может звучать, как приговор
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 678 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Neon Moon — это история о буднях, завернутых в обертку киберпанка, где блеск города Нео-Детройт лишь подчеркивает серость повседневности. Вы — бывший детектив, переживший провал, и теперь снова в строю… но уже в самом низу. Никаких громких дел, взрывов и похищений. Только пустые улицы, бессмысленные звонки, обыденные патрули и диалоги с гражданами, которым давно всё равно. Это не игра про героизм. Это игра про человека, которого не ждали и который не ждет ничего от мира. Но именно в этом — её сила.


Neon Moon ловко балансирует между иронией, грустью и циничным юмором. Здесь нет цели «спасти мир», но есть шанс — увидеть его насквозь: с трещинами, кривыми вывесками, неоновыми тенями и разговорами, от которых хочется закурить даже некурящим. И да, здесь иногда есть сиськи и задницы — но не ради клише, а потому что это Нео-Детройт. Место, где даже мрак выглядит красиво, а одиночество — почти уютно. Это не просто патруль. Это медленное, впитанное в кожу проживание чужой, но пугающе узнаваемой жизни.


Информация о модах

Версия v0.1.7

🆕 Новый контент:

2 новых персонажа:
Познакомьтесь с Сандрой и Саймоном Макдоналд — брат и сестра с собственными историями… и сюрпризами
Новая локация:
Спортзал — свежая зона с новыми взаимодействиями и сценами
2 новые сцены:
Открываются по мере прохождения сюжета или взаимодействия с новыми персонажами
Новый постер:
Небольшое декоративное обновление в квартире Трейси

🔧 Улучшения:

Переделана система галереи:
Интерфейс стал чище и удобнее — теперь проще находить и пересматривать любимые сцены

💡 Это последнее обновление текущей версии Neon Moon, поскольку разработка переходит в стадию полного ремейка.
Оставайтесь с нами — скоро будет больше информации. Спасибо за вашу поддержку!

Показать полностью

Скачать Neon Moon (18+) v0.1.7 MOD APK

Скачать Neon Moon (18+) 678 Мб Ссылка 2 678 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Uncommon Life (18+)
Uncommon Life (18+)
Version: Chapter 2
Bliss House (18+)
Bliss House (18+)
Version: 0.1.2
Sin or Live (18+)
Sin or Live (18+)
Version: 0.1
Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+)
Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+)
Version: 0.2
If I Could Change (18+)
If I Could Change (18+)
Version: 0.2.3
Eltyranny Rebirth (18+)
Eltyranny Rebirth (18+)
Version: 0.1.2
Ava (18+)
Ava (18+)
Version: 0.7.2
FR34KS (18+)
FR34KS (18+)
Version: 0.2

Отзывы о Neon Moon (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив