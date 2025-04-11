Описание

Eltyranny Rebirth (18+) — визуальный роман с элементами приключенческого фэнтези, созданный для поклонников насыщенных историй, откровенного контента и фанфик-энергии. Это история о простом человеке, который внезапно оказывается втянут в масштабный конфликт между мирами — не по своей воле, а по приказу самой богини. Она исчезает, оставив ему только цель: спасти всё, пока не стало слишком поздно.





Игроку предстоит путешествовать между альтернативными вселенными, взаимодействовать с множеством колоритных героинь из разных миров, принимать решения, влияющие на сюжет, и погружаться в откровенные сцены, органично вплетённые в повествование. Каждый выбор важен: от него зависит, какие отношения ты построишь, кого спасёшь — и кто захочет тебя предать.





Eltyranny Rebirth сочетает эпичный сеттинг, вариативность событий, глубокие диалоги и множество знакомых образов, переосмысленных под взрослую аудиторию. Это роман о власти, искуплении, соблазне и границах между долгом и желанием. И только тебе решать, кем ты станешь — мессией или ещё одним потерянным героем на перепутье миров.