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Eltyranny Rebirth (18+)

Eltyranny Rebirth (18+) 0.1.2

Когда боги отступают, на сцену выходит тот, кто никогда не просил быть героем
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Eltyranny Rebirth (18+) — визуальный роман с элементами приключенческого фэнтези, созданный для поклонников насыщенных историй, откровенного контента и фанфик-энергии. Это история о простом человеке, который внезапно оказывается втянут в масштабный конфликт между мирами — не по своей воле, а по приказу самой богини. Она исчезает, оставив ему только цель: спасти всё, пока не стало слишком поздно.


Игроку предстоит путешествовать между альтернативными вселенными, взаимодействовать с множеством колоритных героинь из разных миров, принимать решения, влияющие на сюжет, и погружаться в откровенные сцены, органично вплетённые в повествование. Каждый выбор важен: от него зависит, какие отношения ты построишь, кого спасёшь — и кто захочет тебя предать.


Eltyranny Rebirth сочетает эпичный сеттинг, вариативность событий, глубокие диалоги и множество знакомых образов, переосмысленных под взрослую аудиторию. Это роман о власти, искуплении, соблазне и границах между долгом и желанием. И только тебе решать, кем ты станешь — мессией или ещё одним потерянным героем на перепутье миров.


Информация о модах

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Скачать Eltyranny Rebirth (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
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