LIGHT OF MY LIFE (18+) S.2 Ch.9 v.0.9.0
LIGHT OF MY LIFE (18+) - Пять лет назад, когда жена ушла из этого мира, оставив меня с двумя детьми, мир казался мне серым и безрадостным. Я старался быть для них опорой, поддержкой, но в моем сердце осталась дыра, огромная и больная, от утраты той, кого я любил так сильно.
Все это время мы пытались идти вперед, восстанавливаясь после удара судьбы. Дети росли, преодолевая свои собственные боли и трудности. Но, несмотря на наше стремление, наше семейное горе так и оставалось неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас, когда мои дети взрослеют и идут своим путем, наш путь разлучения неизбежен. Я понимаю, что каждому из нас предстоит найти свой путь к исцелению, свою дорогу к свету в сердце. Я хочу верить, что то, что мы пережили, научило нас смотреть на мир по-новому, ценить каждый момент, каждое чувство.
Сложно предсказать будущее. Но я надеюсь, что время и жизненные опыты помогут нам всех преодолеть боль и страхи, которые остались от утраты. Возможно, однажды мы снова найдем друг друга, обогатившись новыми знаниями о себе и о мире вокруг нас.
CH 9 v0.9.0
– Добавлена глава 9 — более короткая и сфокусированная по сравнению с предыдущими главами
– Добавлен выбор: принять участие в фетише, на котором сосредоточена эта глава, если вы ранее его пропустили или избегали
– 3 новых достижения
– Различные мелкие исправления в главе 8
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.