Описание

LIGHT OF MY LIFE (18+) - Пять лет назад, когда жена ушла из этого мира, оставив меня с двумя детьми, мир казался мне серым и безрадостным. Я старался быть для них опорой, поддержкой, но в моем сердце осталась дыра, огромная и больная, от утраты той, кого я любил так сильно.





Все это время мы пытались идти вперед, восстанавливаясь после удара судьбы. Дети росли, преодолевая свои собственные боли и трудности. Но, несмотря на наше стремление, наше семейное горе так и оставалось неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас, когда мои дети взрослеют и идут своим путем, наш путь разлучения неизбежен. Я понимаю, что каждому из нас предстоит найти свой путь к исцелению, свою дорогу к свету в сердце. Я хочу верить, что то, что мы пережили, научило нас смотреть на мир по-новому, ценить каждый момент, каждое чувство.





Сложно предсказать будущее. Но я надеюсь, что время и жизненные опыты помогут нам всех преодолеть боль и страхи, которые остались от утраты. Возможно, однажды мы снова найдем друг друга, обогатившись новыми знаниями о себе и о мире вокруг нас.