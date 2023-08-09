Описание

Simulation 69 (18+) - Это была обычная и спокойная жизнь, полная радости и счастья, особенно рядом с тремя изумительными женщинами, с которыми вы разделяли каждый момент. Но потом, словно из ниоткуда, начали настигать головные боли, которые словно камни наваливались на ваш разум. Они начали ворваться в ваши мысли, с каждой следующей становясь более мучительными и затмевая яркие воспоминания о прошлом.





Что-то странное происходит. Ощущение, будто реальность начинает искажаться, а нормальная жизнь становится чем-то нереальным. Странные события исчезают вокруг вас в самые неожиданные моменты, будто вы оказались в среде каких-то загадочных странностей. Это словно вы попали в мир, где правят непонятные правила, как будто вы живете внутри глючного компьютера, где реальность и виртуальность переплетаются в одно запутанное целое.