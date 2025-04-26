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The Realm of Samsara (18+)

The Realm of Samsara (18+) 0.2

Исследуй пустой мир, открывай альтернативные реальности и ищи ответы за гранью привычного
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 980 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

The Realm of Samsara (18+) — это визуальный роман с элементами мистики, приключений и откровенного контента для взрослой аудитории. Ты играешь за героя, который просыпается в пустом, изменённом мире, где улицы опустели, а у оставшихся есть способ перемещаться между слоями реальности. Каждые пять минут — новая встреча, тайна или шанс узнать, что произошло.


Игра предлагает множество альтернативных миров, сложных выборов и неожиданных знакомств, где каждое решение открывает новые сцены и тайные ветви сюжета. Поддерживаются пикантные моменты, глубоко вплетённые в историю. Проект рассчитан на долгие сессии, работает офлайн и отлично подойдёт тем, кто хочет погрузиться в мир загадок, страсти и непростых ответов.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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