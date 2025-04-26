Описание

The Realm of Samsara (18+) — это визуальный роман с элементами мистики, приключений и откровенного контента для взрослой аудитории. Ты играешь за героя, который просыпается в пустом, изменённом мире, где улицы опустели, а у оставшихся есть способ перемещаться между слоями реальности. Каждые пять минут — новая встреча, тайна или шанс узнать, что произошло.





Игра предлагает множество альтернативных миров, сложных выборов и неожиданных знакомств, где каждое решение открывает новые сцены и тайные ветви сюжета. Поддерживаются пикантные моменты, глубоко вплетённые в историю. Проект рассчитан на долгие сессии, работает офлайн и отлично подойдёт тем, кто хочет погрузиться в мир загадок, страсти и непростых ответов.