android-1.ru / Игры / Эротические игры / Power Vacuum (18+)
Power Vacuum (18+)

Power Vacuum (18+) Ch. 12

2
0
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
Ch. 12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 052

Power Vacuum - это захватывающая история, которая берет нас в мир Стерлинга, девятнадцатилетнего парня, вернувшегося домой после четырехлетнего отсутствия. Его возвращение обусловлено безвременной смертью патриарха семьи. Однако то, что начиналось как момент скорби и размышлений, быстро преобразуется в нечто намного более загадочное и мистическое.


Вместо того, чтобы просто занять место патриарха, Стерлинг обнаруживает, что какая-то загадочная сущность стремится к этой роли. Это вращение событий добавляет элемент таинства и непредсказуемости в сюжет, заставляя Стерлинга и игрока задуматься над природой этой сущности и ее намерениями.


"Power Vacuum" обещает интригующий сюжет и возможность исследования загадочных событий и персонажей, которые вовлечены в это странное семейное наследство. Это история о власти, тайнах и наследии, которая обещает привлечь внимание игроков и подарить им увлекательное путешествие в мир интриг и непознанного.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Power Vacuum (18+) Ch. 12 взлом

Скачать Power Vacuum (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Ellen Vague (18+)
Ellen Vague (18+)
Версия: 0.2
The Nighrest (18+)
The Nighrest (18+)
Версия: Episode 1
Futadom World: Binding Sim (18+)
Futadom World: Binding Sim (18+)
Версия: 0.9.45
Flying High (18+)
Flying High (18+)
Версия: 1.0.1
KonoSuba - The Harem Adventures (Мод, Unlocked)
KonoSuba - The Harem Adventures (Мод, Unlocked)
Версия: 2.1b
The Patriarch (18+)
The Patriarch (18+)
Версия: 0.11a
Concert Girls (18+)
Concert Girls (18+)
Версия: 0.2.0.2
Date Ariane Remastered (18+)
Date Ariane Remastered (18+)
Версия: 1.5

Отзывы о Power Vacuum (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Тор
Тор Вчера в 13:37
На острове вышел официальный фиксанутый перевод всех глав, прошу добавить!
+1
Ответить