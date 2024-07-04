Bite: Season One (18+) 1.0 S1 Ep. 8
Версия:
1.0 S1 Ep. 8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 091
Bite: Season One (18+) - «Эта история о мальчике, который живет скучной жизнью, где он изо всех сил пытается свести концы с концами, работая неполный рабочий день в закусочной, с помощью которой он платит за обучение в колледже… до ночи, когда один укус меняет его жизнь навсегда. В этой игре вы столкнетесь с различными зверями, ведьмами, волками, охотниками и различными видами вампиров. Сможете ли вы пережить укус? Даже если ты выживешь после укуса, сможешь ли ты контролировать свои побуждения и выжить в этом самом опасном мире?»
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