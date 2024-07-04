Bite: Season One (18+) - «Эта история о мальчике, который живет скучной жизнью, где он изо всех сил пытается свести концы с концами, работая неполный рабочий день в закусочной, с помощью которой он платит за обучение в колледже… до ночи, когда один укус меняет его жизнь навсегда. В этой игре вы столкнетесь с различными зверями, ведьмами, волками, охотниками и различными видами вампиров. Сможете ли вы пережить укус? Даже если ты выживешь после укуса, сможешь ли ты контролировать свои побуждения и выжить в этом самом опасном мире?»