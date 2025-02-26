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Time Implosion (18+)

Time Implosion (18+) 0.17

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Версия:
0.17
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 366
Скриншоты
Описание

Time Implosion (18+) - Вас обвинили в убийстве Мелиссы, ученицы старшей школы, которую вы недавно начали посещать. Прежде чем вы успеваете понять, что происходит, вас тоже убивают, но на этом история не заканчивается. Таинственный человек отправляет вашу душу в прошлое, давая вам возможность попробовать еще раз. В игре есть система прогрессии в виде атрибутов, которые сохраняются в «петлях».


Каждая новая итерация цикла углубляет историю по мере раскрытия секретов и появления новых возможностей. Однако бремя необходимости переживать одну и ту же неделю снова и снова берет свое, поскольку главный герой становится все более извращенным, мораль и здравомыслие уступают место прагматизму и безумию. Преодолеть этот вызов или поддаться безумию, выбор за вами.


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Скачать Time Implosion (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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