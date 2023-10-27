True Husband (18+) 0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.7
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 266 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
1
Просмотров:
12 860
True Husband (18+) - Вы играете за мужчину средних лет, который недавно женился. Многие годы своей жизни он посвятил работе и карьере, но однажды встретил свою любовь. Они любят друг друга и наслаждаются совместной жизнью. Но все меняется, когда на пороге дома главного героя появляется юная девушка, которая оказывается дочерью его жены. Оказывается, у вашей жены есть дочь от предыдущего брака.
Странно, что она об этом молчит. Главный герой принимает девушку в свой дом, но очень быстро начинает испытывать к ней сексуальное влечение. Поддастся ли главный герой искушению или останется верным мужем? Тебе решать. В новых версиях вас ждут новые персонажи и новые испытания.
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