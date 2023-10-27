True Husband (18+) - Вы играете за мужчину средних лет, который недавно женился. Многие годы своей жизни он посвятил работе и карьере, но однажды встретил свою любовь. Они любят друг друга и наслаждаются совместной жизнью. Но все меняется, когда на пороге дома главного героя появляется юная девушка, которая оказывается дочерью его жены. Оказывается, у вашей жены есть дочь от предыдущего брака.





Странно, что она об этом молчит. Главный герой принимает девушку в свой дом, но очень быстро начинает испытывать к ней сексуальное влечение. Поддастся ли главный герой искушению или останется верным мужем? Тебе решать. В новых версиях вас ждут новые персонажи и новые испытания.