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True Husband (18+)

True Husband (18+) 0.7

14
2
Скачать (266 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 266 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
1
Просмотров:
12 860

True Husband (18+) - Вы играете за мужчину средних лет, который недавно женился. Многие годы своей жизни он посвятил работе и карьере, но однажды встретил свою любовь. Они любят друг друга и наслаждаются совместной жизнью. Но все меняется, когда на пороге дома главного героя появляется юная девушка, которая оказывается дочерью его жены. Оказывается, у вашей жены есть дочь от предыдущего брака.


Странно, что она об этом молчит. Главный герой принимает девушку в свой дом, но очень быстро начинает испытывать к ней сексуальное влечение. Поддастся ли главный герой искушению или останется верным мужем? Тебе решать. В новых версиях вас ждут новые персонажи и новые испытания.


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Полная версия

Скачать True Husband (18+) 0.7 взлом

Скачать True Husband (18+) 266 Мб Ссылка 2 266 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о True Husband (18+)


Комментарии (1)
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Ave
Ave 27 октября 2023 20:27
Очень качественная визуальная новелла. Читал диалоги с удовольствием, как и наблюдал за сценами. К сожалению игра пока появляется, я очень жду продолжения, так как что есть сейчас - мне понравилось
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