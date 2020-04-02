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My Best Deal (18+)

My Best Deal (18+) 3.7

44
4
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Версия:
3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
64 288
Скриншоты
Описание

My Best Deal - это интерактивный роман, ориентированный на совершеннолетних игроков, которые ищут захватывающий и интригующий контент. Сочетая откровенные диалоги с визуальным контентом, соответствующим категории "18+", и системой выбора, направленной на создание максимально реалистичного опыта, эта игра предлагает захватывающее погружение в мир страсти и приключений.


Главный герой рассказа - молодой человек, чей акт героизма приводит его к неожиданной встрече с богиней любви. Вдохновленная его поступком, богиня предлагает ему сделку, обещающую выгоду, но с определенными условиями и особенностями. Не в состоянии отказаться от такой возможности, герой соглашается на сделку, но вскоре выясняет, что богиня - не такая уж и беспристрастная партнерша, как он предполагал. Она оказывается коварной и проказливой, с далеко идущими планами на эту сделку и его будущее.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать My Best Deal (18+) v3.7 MOD APK

Скачать My Best Deal (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии My Best Deal (18+)
Version 3.3 Version 3.4 Version 3.5 Version TG 3.5 Version TG 3.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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