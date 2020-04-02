Описание

My Best Deal - это интерактивный роман, ориентированный на совершеннолетних игроков, которые ищут захватывающий и интригующий контент. Сочетая откровенные диалоги с визуальным контентом, соответствующим категории "18+", и системой выбора, направленной на создание максимально реалистичного опыта, эта игра предлагает захватывающее погружение в мир страсти и приключений.





Главный герой рассказа - молодой человек, чей акт героизма приводит его к неожиданной встрече с богиней любви. Вдохновленная его поступком, богиня предлагает ему сделку, обещающую выгоду, но с определенными условиями и особенностями. Не в состоянии отказаться от такой возможности, герой соглашается на сделку, но вскоре выясняет, что богиня - не такая уж и беспристрастная партнерша, как он предполагал. Она оказывается коварной и проказливой, с далеко идущими планами на эту сделку и его будущее.