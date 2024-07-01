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Medical Special Care (18+)

Medical Special Care (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 863

Medical Special Care — это история семьи врачей, вступающих в новый этап своей карьеры в новой больнице. Глава семьи — психиатр, его жена — врач общей практики, а их дочь — медсестра. Этот новый этап представляет значительную возможность реализовать свои профессиональные цели и желания.


Игроки возьмут на себя роль главы семьи, управляя его действиями и принимая важные решения, которые повлияют на развитие сюжета. Кроме того, вам предстоит частично контролировать действия жены и дочери, что добавляет глубины и разнообразия игровому процессу. Разрешение различных ситуаций будет зависеть от ваших выборов, и каждый поступок будет иметь свои последствия.


Помимо профессиональных аспектов, изменится и личная жизнь главных героев. Игра предлагает исследовать не только их карьерные успехи и неудачи, но и более интимные стороны жизни. Medical Special Care предоставляет игрокам уникальную возможность погрузиться в многослойную историю, где каждая деталь важна, а каждое решение имеет значение.


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Информация о модах

полная версия

Скачать Medical Special Care (18+) 0.2 взлом

Скачать Medical Special Care (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

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