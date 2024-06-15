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University Days! (18+)

University Days! (18+) S1: Ep. 8 P1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
S1: Ep. 8 P1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 270 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 175

University Days! (18+) - вы готовы к новым приключениям? Исследуйте захватывающий мир University Days, где вы можете создать свою собственную историю!


В этой игре вы будете управлять своим персонажем, пока он приступает к обучению в университете. Испытайте все взлеты и падения жизни в новом городе, познакомьтесь с уникальными персонажами и заведите значимые связи по мере прохождения сюжета. Со всеми его поворотами вы никогда не узнаете, что вас ждет!


Испытайте жизнь в университете, как никогда раньше, с University Days. Живите в интерактивном городе, где все может случиться! Проложите свой собственный путь и возьмите на себя ответственность за свою университетскую жизнь с захватывающими историями на каждом углу.


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Скачать University Days! (18+) 270 Мб Ссылка 2 270 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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