Описание

Dominas of the Forsaken Planet (18+) - Вы играете за обычного парня, к которому приближается таинственная жрица богини Фиалла. Она сообщает вам, что на самом деле вы являетесь дальним потомком королевской семьи и выбрали вас для восстановления своего королевства. Путешествуйте по миру, открывая новые земли и раскрывая секреты по мере продвижения.





Отправляйтесь в эпический квест — исследуйте новые земли, знакомьтесь с интересными персонажами и получайте мощные способности, проходя различные уровни. Испытайте величественные сражения, уникальные истории и раскройте невиданные ранее тайны. Кроме того, поднимитесь на свое законное место короля!