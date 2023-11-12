Версия:
0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 108
Описание
Dominas of the Forsaken Planet (18+) - Вы играете за обычного парня, к которому приближается таинственная жрица богини Фиалла. Она сообщает вам, что на самом деле вы являетесь дальним потомком королевской семьи и выбрали вас для восстановления своего королевства. Путешествуйте по миру, открывая новые земли и раскрывая секреты по мере продвижения.
Отправляйтесь в эпический квест — исследуйте новые земли, знакомьтесь с интересными персонажами и получайте мощные способности, проходя различные уровни. Испытайте величественные сражения, уникальные истории и раскройте невиданные ранее тайны. Кроме того, поднимитесь на свое законное место короля!
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