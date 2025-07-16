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FATE GRAND MASTER TRAINER (18+)

FATE GRAND MASTER TRAINER (18+) v0.2.2

Собирайте мощных слуг и восстанавливайте временную шкалу

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2
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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 692 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 483
Описание

Fate/Grand Master Trainer — это захватывающая игра-симулятор свиданий, действие которой происходит в мире Fate/Grand Order. Вы будете играть за нашего дежурного ведущего (гудао) и отправитесь на миссию по восстановлению правильной временной шкалы мира. По пути вы соберете армию могущественных Слуг, которые помогут вам в ваших поисках. Создайте свою собственную уникальную историю с персонажами из разных уголков истории!


Разблокируйте мощные навыки, развивайте связи со Слугами и стройте прочные отношения, чтобы привести свою команду к победе! Fate/Grand Master Trainer с потрясающими визуальными эффектами и напряженными битвами — это опыт, не похожий ни на что другое.


Информация о модах

v0.2.2

– Добавлено начало 6 новых маршрутов
– Исправлены некоторые баги из предыдущих версий
– Теперь можно посещать локации в Сингулярности Орлеана после её завершения
– Добавлены новые опции в меню Романи

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Старые версии FATE GRAND MASTER TRAINER (18+)
Version 0.2b
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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