FATE GRAND MASTER TRAINER (18+) v0.2.2
Собирайте мощных слуг и восстанавливайте временную шкалу
Fate/Grand Master Trainer — это захватывающая игра-симулятор свиданий, действие которой происходит в мире Fate/Grand Order. Вы будете играть за нашего дежурного ведущего (гудао) и отправитесь на миссию по восстановлению правильной временной шкалы мира. По пути вы соберете армию могущественных Слуг, которые помогут вам в ваших поисках. Создайте свою собственную уникальную историю с персонажами из разных уголков истории!
Разблокируйте мощные навыки, развивайте связи со Слугами и стройте прочные отношения, чтобы привести свою команду к победе! Fate/Grand Master Trainer с потрясающими визуальными эффектами и напряженными битвами — это опыт, не похожий ни на что другое.
v0.2.2
– Добавлено начало 6 новых маршрутов
– Исправлены некоторые баги из предыдущих версий
– Теперь можно посещать локации в Сингулярности Орлеана после её завершения
– Добавлены новые опции в меню Романи
Скачать FATE GRAND MASTER TRAINER (18+) v0.2.2 MOD APK
Старые версии FATE GRAND MASTER TRAINER (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.