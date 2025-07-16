Описание

Fate/Grand Master Trainer — это захватывающая игра-симулятор свиданий, действие которой происходит в мире Fate/Grand Order. Вы будете играть за нашего дежурного ведущего (гудао) и отправитесь на миссию по восстановлению правильной временной шкалы мира. По пути вы соберете армию могущественных Слуг, которые помогут вам в ваших поисках. Создайте свою собственную уникальную историю с персонажами из разных уголков истории!





Разблокируйте мощные навыки, развивайте связи со Слугами и стройте прочные отношения, чтобы привести свою команду к победе! Fate/Grand Master Trainer с потрясающими визуальными эффектами и напряженными битвами — это опыт, не похожий ни на что другое.