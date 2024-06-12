THE KING OF SUMMER (18+) 0.4.17 Full
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.17 Full
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
20 817
THE KING OF SUMMER (18+) - Планы на летний отпуск? Посмотрите не дальше, чем на удивительную поездку Сатоши и Мэри в роскошный курорт Naval Treasure Resort, любезно предоставленный дядей Сатоши Кендо. Наслаждайтесь всеми удобствами 5-звездочного курорта, от изысканной кухни до спа-процедур и многого другого, проводя время с семьей.
Это обязательно будет незабываемое летнее путешествие для Сатоши и Мэри, которым они всегда будут дорожить. Представьте истории, которые они расскажут своим друзьям, когда вернутся, и все удивительные моменты, которые они разделят во время отпуска.
Информация о модах
полная версия
Скачать THE KING OF SUMMER (18+) 0.4.17 Full взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство