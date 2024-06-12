THE KING OF SUMMER (18+) - Планы на летний отпуск? Посмотрите не дальше, чем на удивительную поездку Сатоши и Мэри в роскошный курорт Naval Treasure Resort, любезно предоставленный дядей Сатоши Кендо. Наслаждайтесь всеми удобствами 5-звездочного курорта, от изысканной кухни до спа-процедур и многого другого, проводя время с семьей.





Это обязательно будет незабываемое летнее путешествие для Сатоши и Мэри, которым они всегда будут дорожить. Представьте истории, которые они расскажут своим друзьям, когда вернутся, и все удивительные моменты, которые они разделят во время отпуска.