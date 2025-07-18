Camp Hill Range (18+) v0.1.1
Симулятор свиданий с симпатичной рисованной графикой
Camp Hill Range — симулятор свиданий с симпатичной рисованной графикой. Главный герой и его сестра впервые находятся в учреждении, так что с ними можно разделить массу веселья и захватывающих вещей. Она не похожа ни на одну другую игру-симулятор свиданий — у нее интересная концепция, красочная история, и она вам обязательно понравится!
Двум братьям и сестрам было очень трудно подружиться в новом учреждении. Они перепробовали все - но ничего не работает. До нынешнего момента! Когда к ним присоединятся четыре человека, они смогут сформировать группы и начать заводить друзей. Начало отношений больше не будет такой борьбой!
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