Описание

Camp Hill Range — симулятор свиданий с симпатичной рисованной графикой. Главный герой и его сестра впервые находятся в учреждении, так что с ними можно разделить массу веселья и захватывающих вещей. Она не похожа ни на одну другую игру-симулятор свиданий — у нее интересная концепция, красочная история, и она вам обязательно понравится!





Двум братьям и сестрам было очень трудно подружиться в новом учреждении. Они перепробовали все - но ничего не работает. До нынешнего момента! Когда к ним присоединятся четыре человека, они смогут сформировать группы и начать заводить друзей. Начало отношений больше не будет такой борьбой!