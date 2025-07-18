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Camp Hill Range (18+)

Camp Hill Range (18+) v0.1.1

Симулятор свиданий с симпатичной рисованной графикой

34
8
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 442
Описание

Camp Hill Rangeсимулятор свиданий с симпатичной рисованной графикой. Главный герой и его сестра впервые находятся в учреждении, так что с ними можно разделить массу веселья и захватывающих вещей. Она не похожа ни на одну другую игру-симулятор свиданий — у нее интересная концепция, красочная история, и она вам обязательно понравится!


Двум братьям и сестрам было очень трудно подружиться в новом учреждении. Они перепробовали все - но ничего не работает. До нынешнего момента! Когда к ним присоединятся четыре человека, они смогут сформировать группы и начать заводить друзей. Начало отношений больше не будет такой борьбой!


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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