Jikage Rising (18+) 2.11c Arc 3
Версия:
2.11c Arc 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
78 664
Jikage Rising (18+) - это не просто игра про ниндзя! Поклонникам Наруто и его истории наверняка понравится пикантный поворот. Главный герой начинает с нуля, имея бесконечное количество возможностей для веселья и развлечений. Готовы ли вы испытать вселенную Наруто во взрослом возрасте? Посмотрим, так ли это круто, как в детстве! Ванильная вселенная слишком скучна и совершенно не интересна. Расслабьтесь и наслаждайтесь свободным временем с любимыми героями аниме в эксклюзивной игре только для взрослых.
Вселенная Наруто заслуживает горячих взрослых версий самых захватывающих событий, которые уже ждут вас в этом новом проекте. Встретьтесь с легендарными ниндзя, сразитесь с ними или примите их сторону — решать только вам!
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