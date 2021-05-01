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Jikage Rising (18+)

Jikage Rising (18+) 2.11c Arc 3

45
6
Скачать (1 Гб)
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Версия:
2.11c Arc 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
78 664

Jikage Rising (18+) - это не просто игра про ниндзя! Поклонникам Наруто и его истории наверняка понравится пикантный поворот. Главный герой начинает с нуля, имея бесконечное количество возможностей для веселья и развлечений. Готовы ли вы испытать вселенную Наруто во взрослом возрасте? Посмотрим, так ли это круто, как в детстве! Ванильная вселенная слишком скучна и совершенно не интересна. Расслабьтесь и наслаждайтесь свободным временем с любимыми героями аниме в эксклюзивной игре только для взрослых.


Вселенная Наруто заслуживает горячих взрослых версий самых захватывающих событий, которые уже ждут вас в этом новом проекте. Встретьтесь с легендарными ниндзя, сразитесь с ними или примите их сторону — решать только вам!


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Jikage Rising (18+) 2.11c Arc 3 взлом

Скачать Jikage Rising (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jikage Rising (18+)


Комментарии (4)
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Дима
Дима 21 ноября 2023 22:05
Добавьте русский язык пожалуйста.
+7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 ноября 2023 00:24
Гость Madara,
если разработчик не добавит - то не будет, увы
0
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Гость Madara
Гость Madara 5 ноября 2023 23:01
Где по вашему русский язык ?
Когда будет русский язык ?
+6
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Jikage
Jikage 27 сентября 2023 17:25
А где русский язык?
+7
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