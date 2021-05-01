Jikage Rising (18+) - это не просто игра про ниндзя! Поклонникам Наруто и его истории наверняка понравится пикантный поворот. Главный герой начинает с нуля, имея бесконечное количество возможностей для веселья и развлечений. Готовы ли вы испытать вселенную Наруто во взрослом возрасте? Посмотрим, так ли это круто, как в детстве! Ванильная вселенная слишком скучна и совершенно не интересна. Расслабьтесь и наслаждайтесь свободным временем с любимыми героями аниме в эксклюзивной игре только для взрослых.





Вселенная Наруто заслуживает горячих взрослых версий самых захватывающих событий, которые уже ждут вас в этом новом проекте. Встретьтесь с легендарными ниндзя, сразитесь с ними или примите их сторону — решать только вам!