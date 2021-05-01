Jens Dilemma (18+) - Визуальный проект для взрослой аудитории геймеров, эта интерактивная сюжетная игра предназначена для аудитории 18+ и представляет собой полноценный сценарий с явным содержанием.





Слово «дилемма» вызывает у каждого человека разные образы, формы и цвета. Дилемма Джен ничем не отличается. Это визуальный проект для взрослой аудитории геймеров, которые найдут его темы родственными, а сюжет интригующим. С Jen's Dilemma вы сможете приятно провести время вдали от реального мира. История заставит вас испытать глубокие эмоции, которых вы никогда раньше не испытывали, благодаря своему сюрреализму, который сочетается с напряженными моментами драмы, действия и юмора. Это может быть ваш побег от реальности или идеальный способ расслабиться после долгого рабочего дня.