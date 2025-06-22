Описание

В Thirsty For My Guest вы будете принимать решения относительно сюжета и персонажей, которые в нем представлены, достигая звезд с мужчиной средних лет, который познакомился много лет назад.





Если вы просто ищете что-то, что отвлечет ваш разум от всех жизненных проблем, или хотите узнать больше о человеческом взаимодействии и о том, что сопровождает его каждый день, этот визуальный роман — интерактивный опыт, не имеющий аналогов! Thirsty For My Guest (18+) — Визуальная новелла, которая обеспечивает интимный опыт с контентом, как никогда раньше!