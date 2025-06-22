В Thirsty For My Guest вы будете принимать решения относительно сюжета и персонажей, которые в нем представлены, достигая звезд с мужчиной средних лет, который познакомился много лет назад.
Если вы просто ищете что-то, что отвлечет ваш разум от всех жизненных проблем, или хотите узнать больше о человеческом взаимодействии и о том, что сопровождает его каждый день, этот визуальный роман — интерактивный опыт, не имеющий аналогов! Thirsty For My Guest (18+) — Визуальная новелла, которая обеспечивает интимный опыт с контентом, как никогда раньше!
Полная версия
Скачать Thirsty For My Guest (18+) vS4 SE Full MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.