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Thirsty For My Guest (18+)

Thirsty For My Guest (18+) S4 SE Full

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Версия:
S4 SE Full
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 518
Описание

В Thirsty For My Guest вы будете принимать решения относительно сюжета и персонажей, которые в нем представлены, достигая звезд с мужчиной средних лет, который познакомился много лет назад.


Если вы просто ищете что-то, что отвлечет ваш разум от всех жизненных проблем, или хотите узнать больше о человеческом взаимодействии и о том, что сопровождает его каждый день, этот визуальный роман — интерактивный опыт, не имеющий аналогов! Thirsty For My Guest (18+) — Визуальная новелла, которая обеспечивает интимный опыт с контентом, как никогда раньше!


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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