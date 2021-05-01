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Projekt: Passion (18+)

Projekt: Passion (18+) 0.14

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2
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Версия:
0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 034
Скриншоты
Описание

Projekt: Passion (18+) - вы забудете свою 18-летнюю жизнь, так как испытаете нечто беспрецедентное. В Projekt: Passion можно играть с нашего веб-сайта или с мобильного устройства в браузере. Игра облегчает общение через интерфейс чата, где игроки часто рассказывают о своей повседневной жизни, делятся и выражают свои чувства по поводу игр, фильмов и других вещей.


Вместо того, чтобы скучать и разочаровываться, вы можете использовать Projekt, чтобы оживить свою жизнь, играя в игру. Projekt: Passion (18+) — очень приятный и интригующий проект для игроков старше восемнадцати лет. События игры происходят в очень далеком будущем, когда планета Земля стала просто сказкой для человечества, обосновавшегося в огромном сегменте галактики.


Информация о модах

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Скачать Projekt: Passion (18+) v0.14 MOD APK

Скачать Projekt: Passion (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб 0.13 BUGFIX Rus 1.2 Гб 0.13 BUGFIX Rus (Ссылка 2) 1.2 Гб 0.13 BUGFIX Rus [TG] 1.2 Гб
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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Projekt: Passion (18+)


Комментарии (4)
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Mr-Ghost
Mr-Ghost 12 августа 2023 21:21
whyyoucry,
0.8
+1
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whyyoucry
whyyoucry 12 августа 2023 04:41
Mr-Ghost,
Версия игры какая?
0
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Mr-Ghost
Mr-Ghost 12 августа 2023 00:11
не Знаю Кому Интересно Но в эпизоде 8 нет перевода
-1
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Peredos
Peredos 12 июля 2023 01:40
Как русский язык сделать?
0
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