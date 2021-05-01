Описание

Projekt: Passion (18+) - вы забудете свою 18-летнюю жизнь, так как испытаете нечто беспрецедентное. В Projekt: Passion можно играть с нашего веб-сайта или с мобильного устройства в браузере. Игра облегчает общение через интерфейс чата, где игроки часто рассказывают о своей повседневной жизни, делятся и выражают свои чувства по поводу игр, фильмов и других вещей.





Вместо того, чтобы скучать и разочаровываться, вы можете использовать Projekt, чтобы оживить свою жизнь, играя в игру. Projekt: Passion (18+) — очень приятный и интригующий проект для игроков старше восемнадцати лет. События игры происходят в очень далеком будущем, когда планета Земля стала просто сказкой для человечества, обосновавшегося в огромном сегменте галактики.