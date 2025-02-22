Описание

Dreamland — это визуальная новелла (18+), полная захватывающих приключений для молодых людей. Интересы:сексуальность, художественные способности, семейная жизнь и многое другое — темы, занимающие центральное место в «Стране грез». Игра имеет уникальный сюжет и привлекательное оформление, которое понравится читателям всех возрастов.





Наш продукт для вас, игрока, который любит визуальные новеллы и хочет иметь больше игр в похожем стиле. Dreamland включает в себя наготу, сексуальные сцены и насилие, так что будьте внимательны!