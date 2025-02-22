Версия:
0.4.0p
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 760
Описание
Dreamland — это визуальная новелла (18+), полная захватывающих приключений для молодых людей. Интересы:сексуальность, художественные способности, семейная жизнь и многое другое — темы, занимающие центральное место в «Стране грез». Игра имеет уникальный сюжет и привлекательное оформление, которое понравится читателям всех возрастов.
Наш продукт для вас, игрока, который любит визуальные новеллы и хочет иметь больше игр в похожем стиле. Dreamland включает в себя наготу, сексуальные сцены и насилие, так что будьте внимательны!
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