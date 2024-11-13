Описание

Goldream — это захватывающая визуальная новелла, вдохновленная историей "Wants of Summer". В ранней версии игры были внесены многочисленные изменения в функции и сцены, чтобы обеспечить глубокое погружение игроков в увлекательный сюжет. Goldream предлагает богатый нарратив, наполненный интригами, эмоциональными моментами и неожиданными поворотами, которые держат в напряжении от начала до конца.





В этой игре вы выступаете в роли главного героя, прибывающего в загадочный город Goldream с секретной миссией. Сначала все кажется обычным, но вскоре разворачивается интенсивная и драматичная история, где ваши решения влияют на развитие событий и взаимоотношений с другими персонажами. Goldream предлагает разветвленные сюжетные линии и множество различных концовок, позволяя каждому игроку пережить уникальный опыт. Погрузитесь в мир приключений, романтики и глубоких эмоциональных переживаний, создавая свою собственную историю в этом волшебном городе.