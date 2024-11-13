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Goldream (18+)

Goldream (18+) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 720 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 564
Скриншоты
Описание

Goldream — это захватывающая визуальная новелла, вдохновленная историей "Wants of Summer". В ранней версии игры были внесены многочисленные изменения в функции и сцены, чтобы обеспечить глубокое погружение игроков в увлекательный сюжет. Goldream предлагает богатый нарратив, наполненный интригами, эмоциональными моментами и неожиданными поворотами, которые держат в напряжении от начала до конца.


В этой игре вы выступаете в роли главного героя, прибывающего в загадочный город Goldream с секретной миссией. Сначала все кажется обычным, но вскоре разворачивается интенсивная и драматичная история, где ваши решения влияют на развитие событий и взаимоотношений с другими персонажами. Goldream предлагает разветвленные сюжетные линии и множество различных концовок, позволяя каждому игроку пережить уникальный опыт. Погрузитесь в мир приключений, романтики и глубоких эмоциональных переживаний, создавая свою собственную историю в этом волшебном городе.


Информация о модах

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Скачать Goldream (18+) v0.3 MOD APK

Скачать Goldream (18+) 720 Мб Ссылка 2 720 Мб
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Старые версии Goldream (18+)
Version 0.2 Version TG 0.2


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