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Chemical Regression (18+)

Chemical Regression (18+) 1.1

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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 632 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
361
Скриншоты
Описание

Chemical Regression (18+) — это проект, разработанный специально для взрослой аудитории геймеров, продолжая развивать успешную серию игр с уникальными общими элементами. В центре сюжета находится тема метаморфоз, которая придаёт игре глубину и эмоциональную насыщенность.


Главная героиня — пожилая женщина, которая почти прожила свою жизнь, но однажды обнаруживает способ вернуть себе молодость. Однако этот процесс требует серьёзных усилий и приводит её к множеству испытаний. Игроки вместе с героиней отправляются в захватывающие приключения, сталкиваются с непростыми ситуациями и принимают сложные решения, которые влияют на развитие сюжета и формирование финала истории. Chemical Regression предлагает насыщенный сюжет, глубокие персонажи и эмоциональные повороты, позволяя игрокам полностью погрузиться в уникальное путешествие главной героини и пережить её трансформацию.


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Скачать Chemical Regression (18+) 632 Мб Ссылка 2 632 Мб
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