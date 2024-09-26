Описание

Chemical Regression (18+) — это проект, разработанный специально для взрослой аудитории геймеров, продолжая развивать успешную серию игр с уникальными общими элементами. В центре сюжета находится тема метаморфоз, которая придаёт игре глубину и эмоциональную насыщенность.





Главная героиня — пожилая женщина, которая почти прожила свою жизнь, но однажды обнаруживает способ вернуть себе молодость. Однако этот процесс требует серьёзных усилий и приводит её к множеству испытаний. Игроки вместе с героиней отправляются в захватывающие приключения, сталкиваются с непростыми ситуациями и принимают сложные решения, которые влияют на развитие сюжета и формирование финала истории. Chemical Regression предлагает насыщенный сюжет, глубокие персонажи и эмоциональные повороты, позволяя игрокам полностью погрузиться в уникальное путешествие главной героини и пережить её трансформацию.