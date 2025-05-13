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My Bullies Are Fucking My Mom! (18+)

My Bullies Are Fucking My Mom! (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 277 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 135
Скриншоты
Описание

My Bullies Are Challenging My Mom! — это история о Дэниеле, который начинает новую главу своей жизни, поступив в университет. Он полон надежд на новые знакомства, развитие своей страсти к математике и, возможно, поиск первой серьезной романтической связи. Однако его планы рушатся, когда он узнает, что его бывший задира Джейк также учится в том же университете. Дэниел чувствует, что все его надежды потеряны.


Но Дэниел решает не сдаваться. Он понимает, что университет должен стать местом новых возможностей и личностного роста. Теперь ему предстоит преодолеть прошлые обиды, найти силы для самоутверждения и построить новую жизнь, несмотря на присутствие Джейка. My Bullies Are Challenging My Mom! — это история о преодолении трудностей, саморазвитии и силе духа, которая вдохновит вас на личные победы и новые начинания.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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