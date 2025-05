Описание

My Bullies Are Challenging My Mom! — это история о Дэниеле, который начинает новую главу своей жизни, поступив в университет. Он полон надежд на новые знакомства, развитие своей страсти к математике и, возможно, поиск первой серьезной романтической связи. Однако его планы рушатся, когда он узнает, что его бывший задира Джейк также учится в том же университете. Дэниел чувствует, что все его надежды потеряны.





Но Дэниел решает не сдаваться. Он понимает, что университет должен стать местом новых возможностей и личностного роста. Теперь ему предстоит преодолеть прошлые обиды, найти силы для самоутверждения и построить новую жизнь, несмотря на присутствие Джейка. My Bullies Are Challenging My Mom! — это история о преодолении трудностей, саморазвитии и силе духа, которая вдохновит вас на личные победы и новые начинания.