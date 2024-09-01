Описание

True DeDICKtive — это история о молодом детективе, который возвращается в свой родной город Болсдип, чтобы раскрыть давно скрытые тайны. По мере расследования он сталкивается с неожиданными открытиями и знакомится с колоритными персонажами, каждый из которых добавляет загадочности и интриги в его расследование. Среди этих персонажей — обаятельный местный профессор колледжа, привлекательная соседка-MILF, и таинственный журналист-любитель, каждый из которых может скрывать свои собственные секреты.





Игра предлагает глубокий сюжет, полный неожиданных поворотов, где каждое ваше действие может повлиять на дальнейшее развитие событий. Окунитесь в атмосферу таинственного города и попробуйте разгадать все его загадки, общаясь с разными персонажами и постепенно раскрывая правду.