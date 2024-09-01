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True DeDICKtive (18+)

True DeDICKtive (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 456 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 432
Скриншоты
Описание

True DeDICKtive — это история о молодом детективе, который возвращается в свой родной город Болсдип, чтобы раскрыть давно скрытые тайны. По мере расследования он сталкивается с неожиданными открытиями и знакомится с колоритными персонажами, каждый из которых добавляет загадочности и интриги в его расследование. Среди этих персонажей — обаятельный местный профессор колледжа, привлекательная соседка-MILF, и таинственный журналист-любитель, каждый из которых может скрывать свои собственные секреты.


Игра предлагает глубокий сюжет, полный неожиданных поворотов, где каждое ваше действие может повлиять на дальнейшее развитие событий. Окунитесь в атмосферу таинственного города и попробуйте разгадать все его загадки, общаясь с разными персонажами и постепенно раскрывая правду.


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Скачать True DeDICKtive (18+) 456 Мб Ссылка 2 456 Мб
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