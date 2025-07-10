android-1.ru / Игры / Эротические игры / A Wife’s Loyalty (18+)
A Wife’s Loyalty (18+)

A Wife’s Loyalty (18+) v0.3

3
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 178
Описание

A Wife’s Loyalty — это захватывающий интерактивный проект, который приглашает вас погрузиться в мир сложных взаимоотношений и глубоких эмоциональных переживаний. В этой игре вы станете свидетелем жизни нескольких персонажей, каждый из которых сталкивается с испытаниями, меняющими их судьбы. История развивается вокруг темы верности, исследуя, как она влияет на отношения, принятие решений и личностный рост героев.


На протяжении всего пути вам предстоит принимать важные решения, которые будут влиять на развитие сюжета и взаимоотношений между персонажами. A Wife’s Loyalty предлагает богатый сюжет, наполненный драмой, любовью и предательством, а также уникальные сюжетные линии, которые делают каждое прохождение игры неповторимым. Наслаждайтесь красивой графикой, продуманными диалогами и эмоционально насыщенными сценами, которые делают этот проект настоящим произведением искусства для ценителей глубоких и содержательных историй.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать A Wife’s Loyalty (18+) v0.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомление в Telegram без лишнего спама.
Скачать A Wife’s Loyalty (18+) 2.5 Гб Ссылка 2 2.5 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Milfs Resort (18+)
Milfs Resort (18+)
Version: 0.03
DeeDees Home (18+)
DeeDees Home (18+)
Version: Ep. 2
Macabre Hall (18+)
Macabre Hall (18+)
Version: 0.2.0
Chemical Regression (18+)
Chemical Regression (18+)
Version: 1.1
My Bullies Are Fucking My Mom! (18+)
My Bullies Are Fucking My Mom! (18+)
Version: Final
The Stowaway (18+)
The Stowaway (18+)
Version: Beta-0.01
Eternal Futa Woo (18+)
Eternal Futa Woo (18+)
Version: 0.08
No Fap Island (18+)
No Fap Island (18+)
Version: Chapter 5

Отзывы о A Wife’s Loyalty (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив