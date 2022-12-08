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Journey (18+)

Journey (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 999 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 212
Скриншоты
Описание

Journey (18+) - Игра грустная, увлекательная, а местами даже забавная. Но стоит отметить, что это игра не для детей. Разработчики предупреждают о возрасте 18+ и наличии откровенного контента


Вы прочитаете об отношениях, встретите друзей и врагов или примете участие в захватывающей истории, полной приключений с элементами РПГ и сражений. Вы сможете формировать характер своего героя, когда будете идти по его пути. Проживите историю с непредсказуемыми поворотами сюжета и насладитесь динамичными битвами с врагами. Обязательно узнайте, что будет дальше!


Информация о модах

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Скачать Journey (18+) 999 Мб Ссылка 2 999 Мб
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Отзывы о Journey (18+)


Комментарии (1)
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Фантом
Фантом 8 декабря 2022 20:03
В игие нет звука персонажей, а в настройках он уаазан
-3
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