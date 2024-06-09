Lustworth Academy (18+) 0.40.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.40.5
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 755 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
33 023
Lustworth Academy (18+) - познакомьтесь с Шейном. Он молодой хулиган, который может попасть в любую передрягу, не пытаясь. Шейна исключили из всех учебных заведений города, и теперь ему грозит тюремный срок. Его будущее выглядит мрачным, и все говорят ему, что он пожалеет о своем поведении, но он все равно не сдастся! Присоединяйтесь к Шейну в его путешествии от нарушителя спокойствия до того, кто спасает целый город!
Шейна исключат из всех школ? Как изменится его жизнь после получения этой профессии? Узнает ли он когда-нибудь, кто его настоящие родители? Научится ли он когда-нибудь контролировать свой дурной нрав? Присоединяйтесь к нему в этой захватывающей истории о том, как Шейн превращается в героя!
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