Lustworth Academy (18+) - познакомьтесь с Шейном. Он молодой хулиган, который может попасть в любую передрягу, не пытаясь. Шейна исключили из всех учебных заведений города, и теперь ему грозит тюремный срок. Его будущее выглядит мрачным, и все говорят ему, что он пожалеет о своем поведении, но он все равно не сдастся! Присоединяйтесь к Шейну в его путешествии от нарушителя спокойствия до того, кто спасает целый город!





Шейна исключат из всех школ? Как изменится его жизнь после получения этой профессии? Узнает ли он когда-нибудь, кто его настоящие родители? Научится ли он когда-нибудь контролировать свой дурной нрав? Присоединяйтесь к нему в этой захватывающей истории о том, как Шейн превращается в героя!